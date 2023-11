Abel Ferreira após discussão com Textor: «O que ele diz sobre o resto? É melhor não dizer o que penso»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira envolveu-se numa discussão com John Textor, o dono do Botafogo, ainda no relvado, durante o jogo com o Fogão que o Palmeiras venceu por, depois de ter estado a perder por 3-0, mas o treinador português do Verdão explicou depois na conferência de imprensa que ficou tudo resolvido, acrescentando mesmo que o norte-americano é "um dos melhores presidentes de clube no Brasil". Sobre assobre a arbitragem, que chegou a pedir a demissão do presidente da CBF, Abel considera que é melhor não dizer o que realmente pensa sobre o assunto. (Vídeo YouTube/Palmeiras)