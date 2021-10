A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira continua a marcar passo no Brasileirão, desta feita empatou fora (0-0) com o Bahia e vai perdendo terreno para os primeiros classificados. No final, o treinador português elogiou Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, e mandou recados à imprensa. (Vídeo ESPN Brasil)