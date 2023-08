Abel Ferreira condena críticas aos jogadores do Palmeiras: «Não conheço uma equipa que só ganhe...»

A carregar o vídeo ...

Depois da vitória do Palmeiras sobre o At. Mineiro (0-1) na 1.ª mão dos 'oitavos' da Libertadores, Abel Ferreira abordou o momento crescente do verdão, que após cinco jogos sem vencer soma agora três triunfos consecutivos. O treinador português condenou as críticas feitas aos jogadores da sua equipa durante esse período menos bom e frisou que não existe uma equipa que só ganhe, recorrendo ao exemplo... do Liverpool. (: Twitter/Jovem Pan Esportes)