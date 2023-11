Abel Ferreira dá a entender que pode deixar o Palmeiras: «Estou de saco cheio. Mesmo»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira não garante que vá cumprir o contrato com o Palmeiras até ao final de 2025. O treinador português queixou-se do calendário do Brasileirão, das longas viagens, das consecutivas conferências de imprensa e admitiu, depois da vitória diante do Inter, que está "de saco cheio". "Não é isto que quero para mim", explicou. (Vídeo Twitter)