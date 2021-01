A carregar o vídeo ...

A poucos dias da final da Copa Libertadores, Abel Ferreira surpreendeu onze adeptos do Palmeiras, ao ligar-lhes para os convocar para marcar presença no estádio para ver a decisão da prova mais importante da América do Sul. Todos eles se mostraram radiantes e emocionados com a chamada e houve até quem tenha chorado.