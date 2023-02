Abel Ferreira desenhou camisola que irá favorecer vítimas das chuvas em São Paulo: «Tragam alimentos e roupas»

A carregar o vídeo ...

Há, pelo menos, 46 mortos e 49 desaparecidos na sequência das chuvas fortes que assolaram São Paulo. Esta quarta-feira, Abel Ferreira revelou novamente o seu lado solidário e vai ajudar quem mais precisa naquele estado. O treinador do Palmeiras desenhou uma camisola personalizada para a equipa de futebol em 2022 e o dinheiro das receitas da compra dessa peça irá reverter para as vítimas. "Eu e o clube vamos ajudar estas gentes. Todos somos um. É nestes momentos que vemos a grandeza", explicou o técnico português, pedindo roupas ou alimentos aos adeptos que vão ao estádio assistir ao encontro com o RB Bragantino.