O Flamengo de Paulo Sousa e o Palmeiras de Abel Ferreira não foram, esta quarta-feira, além de um empate (0-0) em jogo antecipado da 4.ª jornada do Brasileirão. No final do encontro, o treinador do verdão confessou admiração pelo conterrâneo, lembrando as carreiras de ambos enquanto jogadores. (: Palmeiras TV)