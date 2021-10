A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira - que ontem viu o Palmeiras empatardiante do Juventude, ficando mais longe do primeiro lugar no Brasileirão - tem sido alvo de algumas críticas e já falou, inclusivamente em "homens e ratos". Ontem pediram-lhe para explicar o que quis dizer, mas o treinador português preferiu não se alongar... (Vídeo Twitter)