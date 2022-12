Abel Ferreira esteve na Pedreira a assistir ao Sp. Braga-Benfica: «Foi aqui que tudo começou...»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira esteve na última noite [sexta-feira] no Estádio Municipal de Braga a assistir ao duelo entre Sp. Braga e Benfica, a contar para a 14.ª ronda do campeonato, em que os arsenalistas venceram por 3-0. Em declarações à 'NEXT', o agora treinador do Palmeiras mostrou-se feliz por reencontrar o público arsenalista, alguns dos seus jogadores e regressar ao local onde "tudo começou". [Vídeo: SC Braga]