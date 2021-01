A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira sublinhou, depois da qualificação para a final da Libertadores, que a Psicologia é um dos aspetos mais importantes do jogo. O treinador português do Palmeiras recordou até a reviravolta do Liverpool frente ao Barcelona nas meias-finais da Champions em 2019 para ilustrar o seu discurso. [Vídeo: Palmeiras]