Abel Ferreira felicita Fluminense pela conquista da Libertadores: «É bom para o futebol brasileiro»

Abel Ferreira deu os parabéns ao Fluminense pela, depois da vitória do Palmeiras diante do Athletico Paranaense, por, em mais uma jornada do Brasileirão. O treinador português do Verdão, que conquistou a maior competição sul-americana de clubes em 2020 e 2021, considerou que o triunfo do 'Flu' é muito importante para o futebol brasileiro. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)