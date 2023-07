A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira assumiu, em declarações após a vitória do Palmeiras frente ao Fortaleza (3-1) , que tanto ele como vários jogadores do verdão receberam propostas tentadoras para deixarem o clube nas últimas semanas, algo que poderá ter feito com que a equipa perdesse o foco e que terá levado ao momento menos positivo que atravessa. (: TV Palmeiras)