Abel Ferreira voltou a merecer elogios esta quinta-feira por parte da imprensa brasileira, por conta da forma como se despediu do técnico Marquinhos Santos após o triunfo do Palmeiras sobre o Juventude. Para lá de elogiar a atuação da equipa gaúcha, à qual venceu por 3-0, o português ainda destacou as condições do relvado do Alfredo Jaconi.