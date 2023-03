Abel Ferreira interrompe conferência e faz pergunta ao árbitro: «Quantos amarelos e vermelhos já me deu?»

A carregar o vídeo ...

A final do campeonato paulista teve um momento pouco habitual no futebol mundial: a presença do árbitro na antevisão aos encontros disputados a duas mãos. Abel Ferreira quebrou o protocolo e usou da boa disposição para interpelar o juiz da partida da 1ª mão entre o Palmeiras e o Água Santa, Raphael Claus: "Quantos amarelos e vermelhos já me deu e porquê?", interrogou o treinador português. Claus não deixou Abel sem resposta e mostrou sobriedade ao fazê-lo. Um grande exemplo para os restantes países da Europa e do Mundo.