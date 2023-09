Abel Ferreira irrita-se com árbitro e deixa relvado antes do apito final: «Sou livre e crescido»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou este domingo no clássico diante do Corinthians (0-0) , num jogo que motivou muitas críticas do verdão à equipa de arbitragem e que levou o treinador português a deixar o relvado... antes do apito final. Após a partida, o técnico justificou a decisão, referindo que é "livre e crescido" e apontando o dedo ao árbitro Anderson Daronco. (: TNT Sports Brasil)