Abel Ferreira irritado com calendário do Palmeiras: «Enquanto aqui estiver vão ter de me engolir»

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu esta madrugada o Sport Recife ( 2-1 ) em jogo a contar para a 28.ª jornada do Brasileirão, somando a terceira vitória consecutiva na competição. No final do jogo, quando questionado sobre o bom momento da equipa, o treinador português afirmou que a resposta está no descanso que a equipa teve para este jogo, ao contrário do que vinha a acontecer até então. Ao falar sobre o calendário apertado que o Palmeiras teve nas últimas semanas, Abel Ferreira fez questão de mostrar a sua indignação. [Youtube/ArenaWeb]