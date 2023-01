Abel Ferreira irritado com horários dos jogos: «Marquem à hora que marcarem, antes da novela ou à meia-noite!»

A carregar o vídeo ...

A Supercopa do Brasil está agendada para sábado mas Abel Ferreira não entende porque é que o jogo com o Flamengo, de Vítor Pereira, não se joga no domingo. "Este é um país apaixonado. Marquem à hora que marcarem, os apaixonados pelo futebol vão ver o jogo!", atirou o técnico português do Palmeiras, que deixou uma crítica implícita à direção do Verdão, que defende que deveria reinvidicar a sua posição de outra forma além de por email. [Imagens: TNT Sports]