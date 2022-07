Abel Ferreira: «Jogador brasileiro tem muito que evoluir mentalmente. Às vezes não tem noção do que está a fazer»

A carregar o vídeo ...

Depois de ter sido apanhado na noite a beber álcool e multado pelo clube, Gabriel Veron foi titular na derrota do Palmeiras com o São Paulo, que ditou o afastamento do Verdão da Taça do Brasil . Questionado sobre a decisão de colocar o jovem de 19 anos no onze depois dos problemas disciplinares, Abel Ferreira disse que nunca desiste dos seus jogadores mas sublinha que é preciso melhorar a educação dos atletas.