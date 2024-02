Abel Ferreira: «Jorge Jesus atravessou o Atlântico quando ninguém queria vir para o Brasil»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira projetou no final do jogo com o São Bernardo, que o Palmeiras venceu por 1-0, o duelo com o Corinthians, onde vai encontrar António Oliveira, treinador português que assumiu recentemente comando técnico do Timão. Abel explicou que "a competência dos treinadores não tem nacionalidade", mas não deixou de recordar Jorge Jesus, que 'desbravou' os caminhos do Brasil para os técnicos portugueses. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)