O Palmeiras de Abel Ferreira foi, na madrugada desta sexta-feira, eliminado nos 'oitavos' da Taça do Brasil pelo São Paulo nos penáltis (3-4) , após vencer no tempo regulamentar (2-1). No final da partida, o treinador português lamentou o desaire, frisando que "no futebol, nem sempre ganha a equipa que joga melhor". (: TV Palmeiras)