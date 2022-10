Abel Ferreira lamenta novo deslize do Palmeiras: «Os deuses do futebol não estiveram connosco»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira somou, este domingo, o segundo empate consecutivo no Brasileirão, desta feita na receção ao São Paulo (0-0) , num encontro em que a equipa visitante terminou com nove jogadores. Após o apito final, o treinador português lamentou novo deslize da sua formação - que ainda lidera o campeonato com oito pontos de vantagem para o Internacional -, frisando que os "deuses do futebol" não estiveram com o verdão. (: TV Palmeiras)