Abel Ferreira protagonizou na quinta-feira um momento de grande comunhão com os adeptos do PAOK que assistiram ao triunfo por 2-0 em casa do Panionios . Após o apito final, o treinador luso foi junto à bancada onde estavam os apoiantes do emblema de Salónica e dirigiu-lhes vários gestos de incentivo dignos de um autêntico líder de claque.