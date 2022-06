Abel Ferreira oferece sapatilhas a criança que estava descalça à porta do centro de treinos do Palmeiras

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira continua a fazer a diferença no Brasil. Para lá de comandar de forma bem sucedida o Palmeiras e de deixar declarações que são elogiadas, o português mostrou esta quinta-feira o seu lado mais humano, ao oferecer a um pequeno adepto do Verdão, que estava à porta da Academia de Futebol descalço, um par de sapatilhas. A história ganhou destaque entre os adeptos do Verdão e o técnico, naturalmente, tem sido muito elogiado.