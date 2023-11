Abel Ferreira ofereceu uma camisola do Palmeiras a Norris antes do GP de São Paulo

A carregar o vídeo ...

O treinador português Abel Ferreira, conhecido fã de Fórmula 1 e também de Lando Norris, presenteou este domingo, antes do Grande Prémio de São Paulo, o piloto britânico da McLaren com uma camisola do Palmeiras. Em declarações à F1TV antes da corrida, Lando assumiu gostar de estar no Brasil, "especialmente da camisola do Palmeiras", motivando, naturalmente, algum bruaá nas bancadas do Autódromo José Carlos Pace, onde o técnico luso esteve presente para assistir à corrida onde o britânico foi segundo.