A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira deixou um recado aos jornalistas e comentadores que o criticaram e "ofenderam" desde que chegou ao Brasil. O treinador português do Palmeiras, que ontem bateu o Fluminensee ficou ainda mais perto do título no Brasileirão, garante que perdoa mas não esquece. (Vídeo TNT sports Brasil/Twitter)