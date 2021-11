Abel Ferreira: «Portugal que é Portugal não se qualificou de forma direta para o Mundial»

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira soma duas derrotas consecutivas no Brasileirão e a última, frente ao rival São Paulo, aumentou a onda de críticas dos adeptos do Verdão em torno do treinador português. Em declarações na conferência de imprensa realizada no final do jogo, Abel utilizou o atual momento que a Seleção Nacional portuguesa atravessa - não qualificação direta para o Mundial'2022 - para explicar o quão difícil é para uma equipa manter-se sempre no topo. [Vídeo: Palmeiras]