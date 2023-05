Abel Ferreira tira telemóvel a jornalista e envolve-se em 'bate-boca'

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira protagonizou este domingo, no final do At. Mineiro-Palmeiras (1-1) , um momento que está a levantar polémica no Brasil. O treinador português não gostou do facto de um jornalista gravar uma conversa entre o diretor de futebol do verdão e o quarto árbitro, e acabou por tirar o telemóvel das suas mãos, algo que gerou alguma tensão no túnel de acesso aos balneários. Em conferência de imprensa logo após, Abel explicou o sucedido e desculpou-se: "[Queria] Fazer um esclarecimento, uma vez que todos gostam de transformar um copo de água numa tempestade. Passou-se uma discussão, uma confusão ali no túnel. Peço desculpas se me excedi, são coisas do futebol. Infelizmente hoje todos têm câmaras. Há coisas que a imprensa não tem que saber", justificou. (: Rádio Itatiaia)