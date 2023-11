A carregar o vídeo ...

Depois da vitória com o Athletico Paranaense (1-0) da última madrugada Abel Ferreira fez uma espécie de balanço dos três anos que leva à frente do Palmeiras e garantiu que nunca foi criticado pelos adeptos do Verdão. As situações de turbulência, explicou, vieram da imprensa... (Vídeo TNT Sports Brasil)