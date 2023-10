Abel Ferreira vai às lágrimas ao recordar melhores momentos dos últimos três anos no Palmeiras

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira emocionou-se, esta segunda-feira, ao recordar os melhores momentos que viveu no Palmeiras, no dia em que celebrou, juntamente com a sua equipa técnica, três anos à frente do emblema brasileiro. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o treinador português não escondeu a emoção e, mais tarde, assinalou a data: "Hoje faz três anos que descobrimos que o verdadeiro significado do sucesso está em dar o nosso melhor todos os dias, sem olhar para o resultado final porque esse toma conta dele próprio", escreveu. (Vídeo: Twitter/Palmeiras)