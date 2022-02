Abel Ferreira vai obrigar jogadores a celebrar: «Ai deles que não bebam uma cerveja quando chegarem ao hotel»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira revelou, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo com o Chelsea, que vai ser "o primeiro" a obrigar os jogadores a celebrar o segundo lugar no Mundial de Clubes. "Vou proibir os meus jogadores de não comemorar o segundo lugar [no Mundial de Clubes]. Ai deles que não bebam uma cerveja quando chegarem ao hotel ou ao avião. Vou ser o primeiro a obrigá-los a celebrar este segundo lugar. Se eles não fizerem isso vão ter de levar comigo. Sinto um orgulho tremendo no que fizemos", disse.