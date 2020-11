A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira continua 100% vitorioso no comando técnico do Palmeiras. O Verdão voltou esta quarta-feira a vencer, desta vez o Ceará por 3-0 na Taça do Brasil, num jogo onde o treinador português foi expulso, alegadamente por protestar com a equipa de arbitragem. [Vídeo: Gazeta Esportiva]