O Palmeiras, de Abel Ferreira, bateu esta quarta-feira a Ferroviária (2-0) em jogo do Paulistão, e no final do jogo, questionado acerca do seu 100.º encontro ao comando do verdão, Abel garantiu que o futebol pode mudar de um momento para o outro e não deixou garantias de que ficará na próxima temporada. (Vídeo: TV Palmeiras)