O antigo internacional português Abel Xavier, que passou pela Premier League entre 1999 e 2002 ao serviço de Everton e Liverpool, não tem dúvidas de que Bruno Fernandes vai conquistar um lugar especial na história do Manchester United e ganhar o carinho e o respeito dos adeptos dos red devils, à imagem do que sucedeu com nomes como Cristiano Ronaldo e David Beckham. [Vídeo: Omnisport]