Abiodun Adegoke: o basquetebolista nigeriano de 2,36 metros que é um mistério pela idade

Abiodun Adegoke. É este o nome do mais recente fenómeno da Internet. O basquetebolista nigeriano, cuja a idade é uma incógnita, mede 2,36 metros e atua no MPAC Elite Youth League, campeonato universitário do Dubai. De acordo com o 'New York Post', Abiodun Adegoke tem 21 anos, mas o próprio afirma ter apenas 18. Conhecido por 'Big Naija', o nigeriano tem ganho notoriedade nas redes sociais com os vídeos que publica, tendo chegado mesmo uma das suas publicações ter sido partilhada por Shaquille O'Neal. [Vídeo: Big Naija / Instagram e MPAC Basketball / TikTok]