A carregar o vídeo ...

Rafael Bracali anunciou, na quinta-feira, que vai colocar um ponto final na carreira de futebolista profissional aos 42 anos, transitando para um cargo na estrutura dos axadrezados. Hoje, no último jogo da presente temporada no Estádio do Bessa - frente ao Sp. Braga -, o guarda-redes foi muito acarinhado por companheiros de equipa e adeptos.