Abraços no relvado e aplausos nas bancadas: assim se festejou a goleada do Sporting frente ao Besiktas

O Sporting conquistou a primeira vitória na Liga dos Campeões da época 2021/22, ao impor-se por 4-1 no estádio dos turcos do Besiktas, em jogo da terceira jornada do grupo C, disputado em Istambul. Exibição muito aplaudida pelos adeptos leoninos que acompanharam a equipa em Istambul e festejada por todo o grupo liderado por Amorim no relvado.