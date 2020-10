Acabar com o tabu: Sindicato dos Jogadores lança vídeo de sensibilização para a saúde mental

A carregar o vídeo ...

O Sindicato dos Jogadores está empenhado em combater os problemas de saúde mental que afetam vários atletas ao longo das suas carreiras e, depois de ter publicado um Guia Prático e criado uma Bolsa de Apoio Psicológico para Jogadores(as) , o organismo liderado por Joaquim Evangelista lançou um vídeo de sensibilização para o tema. Carlos e Batis Candé, que recentemente, no Dia Mundial da Saúde Mental, partilharam com Record as suas experiências , dão também o testemunho nestas imagens. [Vídeo: Sindicato dos Jogadores]