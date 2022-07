A carregar o vídeo ...

Autorizado a apresentar-se mais tarde por estado com a seleção grega em junho, Odysseas Vlachodimos decidiu interromper as férias e começar a trabalhar para estar em forma no regresso à Luz. O guardião, de 28 anos, partilhou um pequeno vídeo nas redes sociais onde aparece a fazer vários exercícios de ginásio, com a legenda "Acabaram as férias. Em breve, de volta a Lisboa".