A fadista Cristina Branco, acusada de homicídio negligente no caso da morte de Sara Carreira, ligou para o 112 a pedir socorro após ter sofrido o acidente na A1 . Segundo a TVMais, que teve acesso à conversa do pedido de ajuda, a fadista viu o momento do acidente da filha de Tony Carreira que seguia na viatura conduzida pelo namorado Ivo Lucas