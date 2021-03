A carregar o vídeo ...

O Rangers deu este sábado um passo de gigante para voltar a sagrar-se campeão, ao vencer por 3-0 na receção ao St. Mirren. E depois de toda a euforia que se viveu antes da partida , com milhares de adeptos em torno do Ibrox Stadium, os jogadores decidiram, mal soou o apito final, ir para perto dos portões do estádio... para celebrar com eles. Momentos do futebol atual...