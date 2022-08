Acabou um Ironman, pediu namorada em casamento e aconteceu o inesperado

A carregar o vídeo ...

No papel, a ideia foi bastante original e tremendamente romântica: acabar um IRONMAN, um desafio ao alcance de poucos, e em seguida, em jeito de celebração, pedir a namorada em casamento. Só que até os melhores planos têm imprevistos. No caso deste participante do IRONMAN de Tallinn, na Estónia, tudo estava a correr bem até que o corpo deu de si sob forma de uma câimbra... A expressão de angústia do atleta diz tudo, mas a verdade é que, mesmo deitado no chão, cheio de dores, fez o pedido e (menos mal que) a cara-metade disse 'sim'.