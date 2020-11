Acidental ou propositado? O penálti que está a dar que falar no campeonato turco

A carregar o vídeo ...

Mugdat Celik, avançado do Kayserispor, cometeu um penálti frente ao Galatasaray que está a dar muito que falar na Turquia. O jogador de 30 anos, que em 2018/19 representou a equipa que defrontava, jogou a bola com a mão no interior da área e acabou expulso, o que levou muitos adeptos do Kayserispor a questionar se o gesto não terá sido propositado. [Vídeo: Twitter]