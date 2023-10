Acidente assustador na Super Formula: carro ficou num estado impressionante

A carregar o vídeo ...

A corrida de sábado da Super Formula, disputada no traçado japonês de Suzuka, foi interrompida logo à quarta volta, devido a um grave acidente a envolver Ukyo Sasahara e Hiroki Otsu. Os dois bólides envolveram-se num toque aparentemente 'inocente' na curva 130R, mas com a velocidade que traziam tudo acabou por se transformar num momento arrepiante, com o carro de Sasahara a ficar totalmente destruído. O piloto seria transportado para o hospital e ficou internado durante a noite, tendo recebido alta já no dia de hoje.