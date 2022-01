Acidente brutal no Rali do Monte Carlo: Adrien Fourmaux voou e saiu ileso

A carregar o vídeo ...

A terceira classificativa do Rali do Monte Carlo, o primeiro da temporada 2022 do mundial de ralis (WRC) ficou marcada pelo acidente brutal do francês Adrien Fourmaux. O piloto da M-Sport Ford embateu numa parede e o Ford Puma saltou disparado e voou para uma zona íngreme com árvores e neve. Os danos são bem visíveis no carro, mas tanto o piloto como o navegador Alexandre Coria saíram ilesos, o que atesta a segurança da estrutura tubular que protege a tripulação.