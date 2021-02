Acidente fatal no Circuito del Jarama: Mini Cooper ficou neste estado

A carregar o vídeo ...

Um acidente no Circuito del Jarama resultou numa morte de um jovem de apenas 18 anos. Neste vídeo publicado pelo '112cmadrid' revela o estado em que a viatura onde os dois pilotos seguiam, a manobra de desencarceramento que foi feita para retirar o único sobrevivente do interior do veículo e ainda o momento em que o mesmo acabou por ser transportado pela ambulância para a Unidade Hospitalar mais próxima do local.