A carregar o vídeo ...

Esta cena é digna de um dos filmes da saga 'Velocidade Furiosa' e aconteceu em São Petersburgo, na Rússia. O condutor do carro fugia da polícia, alcoolizado, e perdeu o controlo da viatura à beira do rio Moika, capotando. Foi por milagre que o carro não acabou no rio... (Vídeo Ruptly/Instagram)