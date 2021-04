A carregar o vídeo ...

A etapa da NASCAR em Talladega, realizada ontem, ficou marcada por um acidente impressionante. Joey Logano seguia no meio do pelotão, mas sofreu um toque de Denny Hamlin, o que o levou a perder o controlo do carro. Capotou várias vezes, deslizando a alta velocidade pela pista, mas o piloto saiu ileso do acidente. (Twitter)