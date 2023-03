Acidente na E3 Saxo Classic: Moto despista-se e derruba vários espetadores

A carregar o vídeo ...

Com um pódio composto por alguns dos maiores nomes do ciclismo mundial (Wout Van Aert, Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar), a E3 Saxo Classic contou com um momento dramático durante a prova desta sexta-feira em Harelbeke (Bélgica). Tudo aconteceu devido a um despiste de uma das motos que acompanhava os ciclistas durante a prova, que acabou por derrubar vários espetadores que assistiam à prova. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido.