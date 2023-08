Acidente violento na NASCAR: carro capota 10 vezes e fica completamente destruído

A carregar o vídeo ...

O piloto norte-americano Ryan Preece foi vítima no domingo de um violento acidente numa etapa da NASCAR, disputada em Daytona, quando o seu Ford sofreu um toque do Chevrolet de Erik Jones, acabando por capotar 10 vezes. Preece foi conduzido ao hospital, mais tarde a equipa emitiu um comunicado dando conta que "o piloto está acordado, consciente, a movimentar-se e a conversar com familiares e amigos" Fica o enorme susto! (Vídeo NBC/Twitter)