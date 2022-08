A carregar o vídeo ...

Natural de Braga, Abílio Mendes é adepto do Farense e roupeiro dos algarvios há 37 anos. Considerado um símbolo do clube, foi acolhido pela direção, que lhe deu casa, comida, roupa e emprego. Esta é a história desta semana no 'Aqui, jogas em casa', uma parceria com o placard.pt